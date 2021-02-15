Германия раскрыла подробности поездки Навального

В стране беспокоились о безопасности оппозиционера.

Правительство Германии раскрыло подробности поездки оппозиционера Алексея Навального в Берлин. Об этом сегодня, 15 февраля, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что Навальный прибыл в страну для прохождения лечения. На протяжении некоторого времени он находился в коме и за ним наблюдали сотрудники группы безопасности федерального ведомства уголовной полиции, а затем эту функцию выполняли соответствующие земельные ведомства уголовной полиции.

Полицейские следили за безопасностью Навального на протяжении всего его лечения в берлинской клинике Charite. Напоминаем, что оппозиционер вернулся в Россию в январе 2021 года и был задержан прямо в аэропорту. Состоялся суд, в рамках которого условный срок Навальному заменили на реальный.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что заседание по делу Навального о клевете на ветерана перенесли на 16 февраля.