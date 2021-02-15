Синоптики прогнозируют возвращение морозов в Петербург

Столбик термометра может опустится до отметки в минус 25 градусов.

В Санкт-Петербурге ожидаются морозы уже в этот четверг, 18 февраля. Синоптики отмечают, что столбик термометра может опуститься до отметки в минус 25 градусов. Это значит, что пока зима не планирует отступать и горожанам стоит теплее одеваться.

Специалисты подчеркивают, что потепления будут чередоваться с похолоданиями. Так, во вторник, 16 февраля, температура воздуха составит минус 7 градусов, в середине недели будет очень холодно, а в конце снова вернется сносная погода.

В Ленинградской области температура может опуститься до минус 32 градусов. Ожидается, что морозы в регионах задержатся как минимум до конца текущего месяца.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что за зиму в Ленобласти от снега очистили 410 тысяч километров дорог. Водителей просят соблюдать правила и пропускать экстренные службы.