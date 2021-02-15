В Петербурге не будут застраивать берег Нижнего Суздальского озера

Территория у озера не должна быть застроена. Фото: скриншоты Google Карты

Территория у озера не должна быть застроена. Фото: скриншоты Google Карты

У горожан должен быть свободный доступ к воде.

В Санкт-Петербурге запретили застраивать участки на берегу Нижнего Большого Суздальского озера. Об этом сегодня, 15 февраля, рассказал глава Комитета по природопользованию Денис Беляев в эфире «Радио России».

Он отметил, что с решением уже ознакомились и согласились в природоохранной прокуратуре, управлении Росреестра и комитете по природопользованию. Участки у воды не будут застраиваться, так как у любого желающего должен быть доступ к озеру. Иначе будет нарушено требование водного законодательства.

Напоминаем, что сейчас территорию у озера благоустраивают. В рамках регионального проекта там создали общественные пространства, посадили деревья и кустарники, разбили газоны.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что мужчина погиб, провалившись на снегоходе под лед Ладожского озера.