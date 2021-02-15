Актриса Татьяна Васильева пожаловалась на бедственное положение

Актриса Татьяна Васильева пожаловалась на бедственное положение
Актриса подумывает о смене деятельности. Фото: Baltphoto

Звезде приходится непросто из-за пандемии коронавируса.

Народная артистка России Татьяна Васильева заявила, что в последнее время находится в бедственном положении. Она отметила, что расходов много, а вот заработать не выход. Своими проблемами актриса поделилась в эфире программы «Ты не поверишь» на телеканале НТВ.

Васильева объяснила, что из-за пандемии коронавируса были отменены спектакли и съемки в кино. В связи с этим женщине пришлось тратить деньги, которые откладывались на покупку квартиры. Актриса добавила, что ей приходилось обеспечивать свою семью, а сейчас ничего не остается, кроме как урезать все траты.

«Я могу убирать квартиры очень хорошо. Кстати, это неплохо оплачивается. Пиццу разносить – тоже думала. Но там все занято, еще и не пробьешься»,

— сказала она.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Муцениеце намекнула на серьезные проблемы в жизни.

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