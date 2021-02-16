Россиянка пыталась похитить исторический документ, спрятав его в туфле

Россиянка пыталась похитить исторический документ, спрятав его в туфле
Женщине грозит тюрьма. Фото: pixabay.com

Женщину задержали на выходе из архива.

В Москве женщина попыталась похитить документ времен Александра II. Ее задержали на выходе из архива, теперь гражданке грозит уголовная ответственность. Об этом пишет «Комсомольская правда», ссылаясь на собственные источники.

Москвичка часто посещала Российский государственный военно-исторический архив и у нее был соответствующий пропуск. В один из визитов ей приглянулась историческая бумага, которая она решила присвоить, спрятав документ в туфле.

Ее остановили на выходе из здания. Известно, что стоимость бумаги оценивают в 50 тысяч рублей. Она представляет не только историческую, но также художественную и научную ценность.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге раскрыли кражу предметов антиквариата из квартиры в Солдатском переулке. Пострадавшая объяснила, что мужчина, с которым её познакомил общий друг примерно 1,5 года назад, некоторое время жил у нее.

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