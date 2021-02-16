Россиянка пыталась похитить исторический документ, спрятав его в туфле

Женщину задержали на выходе из архива.

В Москве женщина попыталась похитить документ времен Александра II. Ее задержали на выходе из архива, теперь гражданке грозит уголовная ответственность. Об этом пишет «Комсомольская правда», ссылаясь на собственные источники.

Москвичка часто посещала Российский государственный военно-исторический архив и у нее был соответствующий пропуск. В один из визитов ей приглянулась историческая бумага, которая она решила присвоить, спрятав документ в туфле.

Ее остановили на выходе из здания. Известно, что стоимость бумаги оценивают в 50 тысяч рублей. Она представляет не только историческую, но также художественную и научную ценность.

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