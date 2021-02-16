Цискаридзе объяснил, почему критикует Лазарева

Судья проекта «Танцы со звездами» считает артиста одаренным.

Бывший премьер Большого театра Николай Цискаридзе объяснил, почему частенько критикует певца Сергея Лазарева, который участвует в проекте «Танцы со звездами». Об этом пишет НСН.

Цискаридзе согласен с тем, что у него завышенные требования к Лазареву, но этому потому, что он «невероятно одаренный человек». Судья проекта заверил, что всегда приводит артиста в пример своим ученикам. Он заявил, что у Лазарева отличное музыкальное и театральное образование, так что в танцах Цискаридзе ждет от него чего-то невероятного.

Танцовщик добавил, что требует от Лазарева больше отдачи, чем от остальных. Именно поэтому оценки ставятся невысокие – пока что артисту не удается удивить Цискаридзе.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Лазарев и Топалов решили записать совместный трек к 20-летию Smash. В 2021 году группе исполняется 20 лет. Отметить юбилей певцы намерены особенным образом.