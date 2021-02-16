В Санкт-Петербурге нашли еще тысячу зараженных COVID-19

В Петербурге за последние сутки нашли 1082 новых инфицированных коронавирусом. Об этом сегодня сообщили в оперштабе по борьбе с распространением ковида.

Всего за время пандемии в Петербурге заболели 355 278 горожан. Сейчас в городе насчитывается 72 584 активных больных. Общее число выздоровевших достигло 272 134, в том числе 2931 за последние сутки.

Лидером по суточной заболеваемости среди регионов РФ стала Москва, где заболели еще 1409 человек. На втором месте Петербург, а на третьем по-прежнему Московская область с 643 случаями. В Ленинградской области в статистику вошли 189 новых случаев заражения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в ВОЗ посоветовали сделать прививку даже переболевшим COVID-19. Если человек ранее переболел, то при прохождении вакцинации будет усилен иммунный ответ.