Автомобиль загорелся на КАД у заезда с проспекта Культуры

Во вторник утром, 16 февраля, петербургские автомобилисты сообщили в соцсетях о загоревшейся машине на кольцевой автодороге в Выборгском районе.

Об этом сообщается в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте». Со слов очевидцев, все произошло на КАД в районе заезда с проспекта Культуры. Пользователи отмечают, что возгорание случилось в автомобиле с газобаллонным оборудованием.

Судя по кадрам с места происшествия, машина горит на обочине, что особо не затрудняет проезд другим участникам движения. Также на видео видно, что дорога в этом месте сильно заснежена. Один из подписчиков отметил, что на месте машины тоже бы «загорелся, чем по таким «чистым» дорогам кататься».

Судя по данным сервиса «Яндекс.Пробки», автомобильное движение в районе этой развязки серьезно затруднено.

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