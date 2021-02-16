Снегопад собрал 7-балльные пробки в Петербурге

Снегопад собрал 7-балльные пробки в Петербурге
Утренние пробки в Петербурге. Фото: скриншот "Яндекс.Пробки"

Вторник, 16 февраля, начался в Северной столице со снегопада и пробок на дорогах. В настоящее время дорожная ситуация оценивается на 7 баллов.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки» на 8:15 утра, петербургские автомобилисты застряли в семибалльных пробок из-за снегопада, который, по данным синоптиков, будет идти на протяжении всего дня. Ситуацию на дорогах осложняет снежный накат и гололедица, которые повышают риск ДТП.

Сейчас серьезные пробки собрались на проспекте Маршала Жукова и пересекающимися с ним улице Маршала Казакова, Ленинском проспекте и Петергофском шоссе. Движение практически парализовано на Кубинской улице, Октябрьской набережной и Народной улице.

Водители толкаются на выездах из пригородов, участке внутреннего кольца КАД от Кудрово до вантового моста, а также на участке в районе Девяткино. На севере города плотно встали Светлановская площадь, Приморский проспект. В центре, по традиции, пробка на площади Восстания.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что циклон принесет в Петербург снег и порывистый ветер во вторник.

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Снегопад собрал 7-балльные пробки в Петербурге
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