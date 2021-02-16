Циклон принесет в Петербург снег и порывистый ветер во вторник

Циклон принесет в Петербург снег и порывистый ветер во вторник
В Петербурге прогнозируются снегопады. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

За погоду в Петербурге сегодня будет отвечать циклон, который станет причиной снегопадов и порывистого ветра.

Об этом во вторник, 16 февраля, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. По данным синоптика, сегодня город окажется во власти циклона, который двигается с северо-запада в центр европейской части России. В такой ситуации небо будет плотно затянуто облаками и пройдут снегопады.

На улице будет прохладно: температура воздуха опустится до -5…-7 градусов. В Ленинградской области ожидается до -11 градусов. Причем речь идет о значениях в начале дня, к вечеру похолодает еще на 4-5 градусов.

Атмосферное давление будет расти и составит 763 мм рт. ст., что выше нормы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Вильфанд рассказал, какой будет погода в европейской части России в марте.

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