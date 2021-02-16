Народный артист Юрий Соломин госпитализирован с коронавирусом

Народный артист Юрий Соломин госпитализирован с коронавирусом
Юрий Соломин заразился коронавирусом. Фото: сайт Малого театра

Народный артист СССР, режиссер Юрий Соломин заболел коронавирусной инфекцией. Его госпитализировали в больницу.

Об этом стало известно сегодня, 16 февраля. Как сообщает ТАСС со ссылкой на директора Малого театра Тамару Михайлову, где Соломин работает художественным руководителем, 85-летний актер получил положительный результат теста на COVID-19. Его госпитализировали в одну из московских больниц.

Михайлова добавила, что актер заболел несколько дней назад. Она отметила, что болезнь «протекает спокойно».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Алису Фрейндлих выписали из больницы после коронавируса. По словам врачей, Алисе Фрейндлих нужно восстанавливаться после болезни. Курс реабилитации она пройдет дома.

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