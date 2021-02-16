Около 60% петербуржцев арендуют жилье вместо гостиниц для минимального контакта из-за Covid-19

Коронавирусная инфекция внесла коррективы в выбор объекты недвижимости для аренды. Россияне предпочитают снимать квартиры вместо гостиниц, когда отправляются в командировки.

Согласно данным исследования «Авито Недвижимость», около 60% петербуржцев выбирают подобный вариант, чтобы минимизировать контакт с постояльцами отелей, а также с персоналом на ресепшене. Кроме этого, в квартирах россиян подкупает наличие кухни и других бытовых предметов.

«Все больше путешественников выбирают для себя краткосрочную аренду жилья в качестве альтернативы жизни в отелях, чтобы обеспечить свою безопасность и избежать лишних контактов. Можно прогнозировать, что популярность краткосрочной аренды будет расти в дальнейшем», – заявил руководитель направления краткосрочной аренды Артем Кромочкин.

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