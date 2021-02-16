Расселение коммуналок и образование для мам: что петербургские депутаты обсудят на заседании ЗакСа

Петербургские депутаты готовятся к заседанию Законодательного собрания. В повестке – девять вопросов. Обсуждать будут, в том числе и изменения в закон о градостроительной деятельности, а также профессиональное образование женщин во время отпуска по уходу за ребенком и изменения в сфере жилищной политики.

Заседание в Мариинском дворце пройдет в среду, 17 февраля. Ожидается, что парламентарии в третьем чтении примут изменения в законы в сфере жилищной политики. Речь идет об инициативах, которые были предложены губернатором Петербурга Александром Бегловым.

Проект закона касается расселения коммунальных квартир. Он предполагает, что из перечня граждан, которые имеют право на содействие города в улучшении жилищных условиях, должны быть исключены участники целевой программы «Расселение коммунальных квартир в Санкт-Петербурге». При этом льготники по-прежнему будут ставиться на учет и получать помощь от города.

Кроме того, губернатор предлагает применять единый понижающий коэффициент 0,3 к рыночной стоимости последних комнат в коммунальных квартирах. Ожидается, что петербуржцы охотнее начнут выкупать комнаты и делать коммунальные квартиры отдельными.

Во втором чтении депутаты рассмотрят изменения в закон «О градостроительной деятельности». Если они будут приняты, то городское правительство будет обязано публиковать в Сети информацию о регистрации градостроительного плана земельного участка.

Комитет по законодательству ЗакСа также подготовил законопроект, который коснется женщин в отпуске по уходу за ребенком. Закон предполагает, что к полномочиям правительства Петербурга относится организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования женщин, которые находятся в таком отпуске. Теперь в законе уточнят, что проводиться обучение должно по «востребованным на рынке труда профессиям».

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что председатель Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров объяснил, из чего складывается зарплата парламентария. Объяснение потребовалось после того, как депутат Анастасия Мельникова рассказала, что зарабатывает в месяц 60 тысяч рублей.