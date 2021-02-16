Более 20 лет проведет в колонии петербуржец за убийство с хищением 550 тысяч рублей

В Северной столице суд принял решение по делу об убийстве в июле 2019 года. Ранее судимый мужчина за контрабанду наркотиков признан виновным в совершении преступления.

Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу, судье хватило доказательств для того, чтобы признать мужчину виновным в убийстве с кражей денег.

По версии следствия, 11 июля 2019 года мужчина под предлогом продажи автомобиля пригласил потерпевшего в безлюдное место. В итоге, они встретились в Колпинском районе, где и произошло преступление. Обвиняемый произвел выстрел из пистолета Макарова, а затем забрал 550 тыс. рублей и мобильный телефон. Пострадавший скончался на месте.

Теперь злоумышленника ждет колония строго режима. Он пробудет в исправительном заведении 21 год, а также ему назначен еще один год заключения, в качестве дополнительного наказания.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что в Петербурге завели дело за стрельбу с пневмата по витрине магазина.