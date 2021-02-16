Песков: Россия готова к новым жестким санкциям

Песков: Россия готова к новым жестким санкциям
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что на Западе говорят о новых жестких санкциях для страны.

Об этом стало известно во вторник, 16 февраля. Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов о возможных мерах против России, заявил, что страна выступает за диалог с Западом, однако в случае санкций готова к ним.

«Разговор о санкциях, к сожалению, ведется и в Брюсселе, он ведется и в США совершенно с маниакальной настойчивостью. Это то, что мы не приветствовали бы, это то, что нам не понравилось бы», – пояснил пресс-секретарь.

Кроме этого, Дмитрий Песков добавил, что Россия никогда не принимала ответные меры, так как «это всегда было продуманно и всегда соответствовало нашим собственным интересам».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Песков объяснил отсутствие задержаний на акциях с фонариками 14 февраля.

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