Минкульт с пятой попытки нашел нового подрядчика для Интендантских складов, на прошлом – плесень, грибок и хищение 25 млн

Минкульт с пятой попытки нашел нового подрядчика для Интендантских складов, на прошлом – плесень, грибок и хищение 25 млн
Двор Интендантских складов. Фото: Минкульт

Четыре неудачных попытки найти подрядчика и уголовное дело о хищении 25 миллионов рублей, — реставрацию здания Интендантских складов в Петербурге удачной назвать пока сложно. Если череда неприятностей прервется, объект отремонтируют к осени 2023-го года.

Подрядчика для ремонта здания складов, в котором временно располагается консерватория им. Н. А. Римского-Корсакова, Министерство культуры смогло найти только с пятого раза. На этот раз выбирать долго не пришлось – единственным участником конкурса стала компания «ПСК Строймонолит». Согласно данным портала госзакупок, цена контракта составила 431 млн рублей.

По условиям конкурса, подрядчик должен провести ремонтно-реставрационные работы и приспособить объект культурного наследия «Здание Главного Кригс-Комиссариата (Интендантские склады)» под современное использование.

В январе этого года ведомство уже отменяла конкурс на реставрацию складов. Тогда Минкульт рассчитывал вложить в работы 271,5 млн рублей. В апреле и июне прошлого года не состоялись конкурсы на 41 и 194,5 млн рублей – их отменили на основе жалобы одной из компаний в ФАС. Перед этим в апреле 2020 года на портале госзакупок был размещен конкурс на 437 млн рублей, но заказчик отменил аукцион через две недели.

Отметим, что решение о ремонте в здании Консерватории на Театральной площади было принято около семи лет назад. Тогда компания «Ремстройфасад» подготовила под ее переезд часть Интендантских складов. Работы обошлись почти в полмиллиарда.

Предполагалось, что эта же компания займется и реставрацией складов в рамках второй очереди, однако вскоре в уже отремонтированных помещениях нашли грибок и плесень, а проверки привели к уголовному делу. По подозрению в мошенничестве задержали бывшего замдиректора Северо-Западной дирекции Алексея Бирюкова, руководителя «Ремстройфасада» Николая Булыгина и бизнесмена Валерия Кудряшова. Их обвиняли в хищениях на 25 млн рублей.

При этом в 2017-м году Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации смогла взыскать семь миллионов рублей с бывшего подрядчика из-за нарушения сроков, нарушений технологии производства и строительной площадки, которая содержалась в ненадлежащем состоянии.

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