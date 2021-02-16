Ученые обнаружили во льдах Антарктиды странных живых существ, похожих на губки

Ученые обнаружили во льдах Антарктиды странных живых существ, похожих на губки
Ученые провели исследование. Фото: pixabay.com

Британские ученые в ходе исследования Антарктиды обнаружили неизвестных живых существ. На дне моря под шельфовым ледником были найдены существа, схожие с губками.

Как сообщает Frontiers in Marine Science, организмы были найдены во время исследовательского бурения на леднике Фильхер. Специалисты пробурили восемь скважин площадью с теннисный корт.

Отметим, что ранее ученые утверждали об отсутствии признаков прикрепленных бентосных форм жизни на антарктическом побережье. Считалось, что под льдами могут находится только мобильные хищники и падальщики, – рыбы, черви, медузы и криль.

По словам ученых, находка говорит о том, что морская жизнь Антарктики может протекать в замороженном виде.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ученые открыли странное существо с плоской головой во льдах Арктики.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
антарктида британские ученые губки неизвестные существа


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Аршавин добился выселения страдающей от болезни бывшей жены
Ученые обнаружили во льдах Антарктиды странных живых существ, похожих на губки
На Приморском шоссе начались работы по установке временной эстакады для ...
Минкульт с пятой попытки нашел нового подрядчика для Интендантских складов, ...
Ресторатор Александр Затуливетров назвал лучший и худший сценарий для ...
Почти на 23% увеличилась смертность в Петербурге за 2020 год
В работе МО «Автово» нашли нарушения на 23 млн рублей
Песков: Россия готова к новым жестким санкциям