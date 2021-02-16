Ученые обнаружили во льдах Антарктиды странных живых существ, похожих на губки

Британские ученые в ходе исследования Антарктиды обнаружили неизвестных живых существ. На дне моря под шельфовым ледником были найдены существа, схожие с губками.

Как сообщает Frontiers in Marine Science, организмы были найдены во время исследовательского бурения на леднике Фильхер. Специалисты пробурили восемь скважин площадью с теннисный корт.

Отметим, что ранее ученые утверждали об отсутствии признаков прикрепленных бентосных форм жизни на антарктическом побережье. Считалось, что под льдами могут находится только мобильные хищники и падальщики, – рыбы, черви, медузы и криль.

По словам ученых, находка говорит о том, что морская жизнь Антарктики может протекать в замороженном виде.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ученые открыли странное существо с плоской головой во льдах Арктики.