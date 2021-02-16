Лавров отреагировал на призыв США с подозрением относиться к «Спутнику V»

Россия никогда не «дружила» с другими странами «против кого-то». Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя призывы новой американской администрации с подозрением отнестись к российской вакцине от COVID-19 «Спутник V».

Он напомнил, что представители Белого дома говорили о том, что «Спутник V» — это геополитический замысел Кремля и надо быть осторожнее, чтобы не попасть в зависимость от России.

Как сообщили «РИА Новости», Лавров отметил, что Москва всегда исходит из «взаимной тяги» РФ и зарубежных партнеров, а также имеет полное право развивать отношения по взаимной договоренности.

Напомним, российская вакцина «Спутник V» стала первой зарегистрированной вакциной от коронавируса в мире. Препарат показал в себя в деле и на данный момент является самым действенным из всех предоставленных.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Сергей Лавров Переболел коронавирусом. По его словам, заболевание он перенес в легкой форме.