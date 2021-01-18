Сергей Лавров рассказал, что переболел коронавирусом

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в понедельник, 18 января, рассказал, что в легкой форме перенес коронавирусную инфекцию.

Об этом глава МИД РФ заявил в ходе пресс-конференции, посвященной подведению итогов 2020 года. По словам Лаврова, у него есть антитела, хотя он и переболел легкой формой ковида. Он также добавил, что медики рекомендуют прививаться даже тем, у кого есть иммунитет к инфекции, поэтому будет советоваться с врачами, чтобы принять правильное решение.

Напомним, что сегодня в России стартовала массовая вакцинация от коронавируса. Теперь прививка доступна всем категориям граждан, однако перед процедурой лучше проконсультироваться со специалистами, так как есть ряд противопоказаний.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, по словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, минимум 25% россиян имеют иммунитет к коронавирусу.