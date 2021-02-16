В ковид-стационарах Петербурга свободны 40% коек

В Санкт-Петербурге в настоящее время свободна 3 771 больничная койка из 9 578 коек, развернутых для пациентов с COVID-19 и пневмонией.

Так, к настоящему моменту свободны 39,4% от общего инфекционного коечного фонда. Ни одно медучреждение не работает с перегрузом.

«Во всех городских стационарах, принимающих пациентов с COVID-19, сегодня есть свободные места. Они составляют от 10 до 30 процентов коечного фонда», — сообщили в Межведомственном городском координационном совете по борьбе с COVID-19,

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в 2020 году в Петербурге почти на 23% увеличилась смертность. Чаще всего умирали жители города от сердечно-сосудистых заболеваний.