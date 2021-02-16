На Сицилии началось извержение вулкана Этна

На Сицилии началось извержение вулкана Этна
Извержение вулкана. Фото: pixabay

В итальянской Сицилии произошло извержение вулкана Этна — самого крупного действующего вулкана на территории Европы.

Об этом стало известно в ночь на среду, 17 февраля. Извержение произошло на юго-восточном склоне вулкана. ЧП сопровождалось активным выбросом лавы и вулканического пепла.

Как сообщил итальянский портал ANSA, причиной извержения мог стать подземный толчок на глубине около трех километров.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в последний раз лава и пепел вылетали из жерла вулкана Этна 1 февраля. Кроме того, тогда сейсмологи также зафиксировали подземные толчки в районе извержения.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
вулкан извержение италия сицилия


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Сицилии началось извержение вулкана Этна
Стала известная дата выхода нового фильма Бекмамбетова «Девятаев»
В России впервые с октября выявили менее 14 тысяч новых ковид-пациентов
В крепости Орешек запланирована масштабная реставрация к 700-летию
В ВОЗ не знают, когда закончится пандемия коронавируса
СКА обыграл «Спартак» в матче КХЛ со счетом 3:1
Петербургские спасатели совершили 76 выездов на лед с начала года
В Петербурге появится первый в России алюминиевый трамвай