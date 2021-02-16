На Сицилии началось извержение вулкана Этна

В итальянской Сицилии произошло извержение вулкана Этна — самого крупного действующего вулкана на территории Европы.

Об этом стало известно в ночь на среду, 17 февраля. Извержение произошло на юго-восточном склоне вулкана. ЧП сопровождалось активным выбросом лавы и вулканического пепла.

Как сообщил итальянский портал ANSA, причиной извержения мог стать подземный толчок на глубине около трех километров.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в последний раз лава и пепел вылетали из жерла вулкана Этна 1 февраля. Кроме того, тогда сейсмологи также зафиксировали подземные толчки в районе извержения.