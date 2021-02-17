В результате пожара в зоомагазине в США погибли около 100 животных

В зоомагазине в американском городе Индианаполис (штат Индиана) произошел пожар, который унес жизни около 100 животных. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на пожарную службу города.

При пожаре погибли порядка 40 собак и 25 попугаев, а также кролики и другие животные. Они отравились угарным газом. Прибывшие на место происшествия пожарные увидели, что животные все еще находились в своих клетках, при этом здание зоомагазина было охвачено густым черным дымом.

Во время пожара выжить удалось офисному коту, морским свинкам, а также рыбам и несколько рептилиям. Их осмотрит ветеринар.

Причина пожара устанавливается. Проводится проверка.

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