Безос обогнал Маска в списке богатейших людей мира

Безос обогнал Маска в списке богатейших людей мира
Основатель Amazon Джефф Безос - самый богатый человек в мире. Фото: amazon.com

Глава американской корпорации Amazon Джефф Безос снова занял первое место в списке богатейших людей мира, обогнав руководителя Tesla и SpaceX Илона Маска. Такие данные приводит Bloomberg.

Состояние Безоса достигло 191 млрд долларов. При этом у основателя SpaceX суммарная стоимость активов составляет 190 млрд долларов.

Безос вновь оказался на первой строчке в рейтинге богатейших людей мира, а Маск занимает второе место. Тройку лидеров замыкает основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс, состояние которого оценивается в 137 млрд долларов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что основатель Amazon Джефф Безос может стать первым долларовым триллионером в мире. Такой статус ему предрекли аналитики сервиса консультаций для малого бизнеса Comparisun.

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