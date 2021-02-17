Безос обогнал Маска в списке богатейших людей мира

Основатель Amazon Джефф Безос - самый богатый человек в мире. Фото: amazon.com

Основатель Amazon Джефф Безос - самый богатый человек в мире. Фото: amazon.com

Глава американской корпорации Amazon Джефф Безос снова занял первое место в списке богатейших людей мира, обогнав руководителя Tesla и SpaceX Илона Маска. Такие данные приводит Bloomberg.

Состояние Безоса достигло 191 млрд долларов. При этом у основателя SpaceX суммарная стоимость активов составляет 190 млрд долларов.

Безос вновь оказался на первой строчке в рейтинге богатейших людей мира, а Маск занимает второе место. Тройку лидеров замыкает основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс, состояние которого оценивается в 137 млрд долларов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что основатель Amazon Джефф Безос может стать первым долларовым триллионером в мире. Такой статус ему предрекли аналитики сервиса консультаций для малого бизнеса Comparisun.