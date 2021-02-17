В Ленобласти волонтеры спасают маленького альпака

В центр реабилитации для диких животных «Велес» в Ленобласти привезли маленького альпака. Об этом сообщили представители организации в группе «Вконтакте».

Животное привезли из частного подворья. Альпак находится при смерти — температура удерживается в районе 34 градусов. Бедное животное с помощью соски напоили водой с глюкозой. Ему нужно прочистить глаза и нос от гноя.

«Сегодня привезли маленького альпака при смерти, температура 34. Врачи Велеса пытаются что-то сделать. С частного подворья», — говорится в сообщении.

Под постом пользователи Сети написали сочувствующие комментарии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в центре реабилитации диких животных «Велес» рассказали, как новогодние елки петербуржцев помогли их подопечным. Оставшиеся после Нового года живые елки сдавали жители Калининского района Петербурга.