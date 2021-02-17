Россиян предупредили о повышении цен на яйца и мясо курицы

Стало известно, какие еще продукты могут подорожать в России. Птицефермеры хотят увеличить стоимость яиц и курицы на 10%.

Об этом стало известно в среду, 17 февраля. Как сообщает «Известия» со ссылкой на источник, производители планируют предложить торговым сетям увеличить стоимость закупочных цен.

Главные аргументы фермеров в вопросе подорожания – это распространение птичьего гриппа в стране, сокращение поголовья и подорожание кормов и витаминов. Ритейлеры согласны с такими изменениями и уведомили об этом Минпромторг.

Отметим, что замдиректора Росптицесоюза Елена Степанова заявила об увеличении себестоимости продукции в прошлом году на 20-25%.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что в России могут повысить цену на колбасу и сосиски.