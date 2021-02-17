Россиян предупредили о повышении цен на яйца и мясо курицы

Россиян предупредили о повышении цен на яйца и мясо курицы
Яйца могут подорожать. Фото: pixabay

Стало известно, какие еще продукты могут подорожать в России. Птицефермеры хотят увеличить стоимость яиц и курицы на 10%.

Об этом стало известно в среду, 17 февраля. Как сообщает «Известия» со ссылкой на источник, производители планируют предложить торговым сетям увеличить стоимость закупочных цен.

Главные аргументы фермеров в вопросе подорожания – это распространение птичьего гриппа в стране, сокращение поголовья и подорожание кормов и витаминов. Ритейлеры согласны с такими изменениями и уведомили об этом Минпромторг.

Отметим, что замдиректора Росптицесоюза Елена Степанова заявила об увеличении себестоимости продукции в прошлом году на 20-25%.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что в России могут повысить цену на колбасу и сосиски.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
куриные яйца мясо курицы рынок увеличение цен цены


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Яковлево горел частный дом
Россиян предупредили о повышении цен на яйца и мясо курицы
Ночью спасатели тушили горящий коттедж под Ломоносовым
В Петербурге в среду ожидается до 14 градусов мороза
В Пулково 17 февраля задерживается рейс в Тамбов
Число жертв ДТП с автобусом в Иркутской области увеличилось до пяти
Дворкович рассказал о возвращении «утекших мозгов» в Россию
В результате ДТП с лесовозом в Иркутской области погибли четыре человека