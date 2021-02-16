В России могут повысить цену на колбасу и сосиски

Поставщики мясопродукции рассчитывают на повышение закупочных цен на 10%. Фото: pixabay

Поставщики мясопродукции рассчитывают на повышение закупочных цен на 10%. Фото: pixabay

Мясопереработчики попросили российских ритейлеров поднять цены на колбасу, сосиски и другую мясопродукцию на 15%.

По словам коммерческого директора АПФ «Наша живница» (бренд «Стейковка») Артема Кудимова, из-за этого цены поднимутся и на прилавках розничных магазинов. Производитель могут сохранить маржу одним способом — транслировать повышение цен для розницы, передает «Коммерсант».

В сети «Лента» заявили, что поставщики мясопродукции рассчитывают на повышение закупочных цен на 10%, ссылаясь на увеличение стоимости сырья.

По мнению главы Национальной мясной ассоциации Сергея Юшина, ритейлеры не будут торопиться повышать цены на мясопродукты, поскольку конкуренция на рынке довольно высокая.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что прожиточный минимум в Петербурге оценили в 13 тысяч.