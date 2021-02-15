Прожиточный минимум в Петербурге оценили в 13 тысяч

Прожиточный минимум в Петербурге оценили в 13 тысяч
Фото: pixabay.com

В 2021 году показатель прожиточного минимума для трудоспособного населения Петербурга составил 13 073 рубля. Соответствующие данные опубликованы на сайте Смольного.

Об этом стало известно в понедельник, 15 февраля. Так, прожиточный минимум на душу населения в городе определили на уровне 11 тыс. 910 рублей. Для пенсионеров и детей эта цифра составляет 10 280 рублей и 11607 рублей соответственно.

Постановление правительства вступило в силу со дня его официального опубликования.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России определили сумму прожиточного минимума для трудоспособного населения.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
новости СПб прожиточный минимум


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Лавров рассказал об отношениях России и ЕС, приехав в Петербург
Суд оставил под арестом петербургских предпринимателей, подозреваемых в ...
Песков объяснил отсутствие задержаний на акциях с фонариками 14 февраля
Кремль назвал интересной идею Маска поговорить с Путиным
Петербуржцев предупредили о похолодании до -25 градусов
У Невы растет вторая очередь ЖК «Стрижи на Невском»
Абоненты Tele2 в 2020 году стали чаще отдыхать на горнолыжных курортах ...
Прожиточный минимум в Петербурге оценили в 13 тысяч