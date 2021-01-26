Стала известна сумма прожиточного минимума для трудоспособного населения

В России определили сумму прожиточного минимума для трудоспособного населения. В итоге, он составил 11 тыс. 606 рублей.

Как сообщает «Парламентская газета», соответствующий приказ подписали в Министерстве труда и соцзащиты. В итоге, сумма прожиточного минимума в целом по РФ за III квартал 2020 года на душу населения составит 11 606 рублей. Для трудоспособного населения он составит уже 12 542 рубля, для пенсионеров — 9 519 рублей, для детей — 11 580 рублей.

Отметим, что прожиточный минимум установлен по согласованию с Министерством экономического развития РФ и Министерством финансов РФ.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Минтруд оценил прожиточный минимум за 2020 год в 11 301 рубль. Отмечается, что данная сумма получилась на основе цен на товары, включенных в состав потребительской корзины за 11 месяцев 2020 года.