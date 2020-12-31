Минтруд оценил прожиточный минимум за 2020 год в 11 301 рубль

По итогам текущего года размер прожиточного минимума по предварительным расчетам составил 11 301 рубль. Информация об этом появилась в пресс-центре министерства труда в четверг, 31 декабря.
Отмечается, что данная сумма получилась на основе цен на товары, включенных в состав потребительской корзины за 11 месяцев 2020 года.
Кроме этого, в ведомстве обозначили размер прожиточного минимума на следующий год. Так в 2021 году сумма составит 12 223 рубля для трудоспособного населения, 9 299 рублей для пенсионеров и 11 203 рубля для детей.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что россиянам могут выплачивать пенсии в цифровых рублях.
Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина рассказала, что в будущем россияне смогут сами выбрать, в какой форме получать пенсию — наличными, переводом на карту или счет или цифровыми рублями.