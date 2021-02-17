Задержан подозреваемый в ограблении магазина женской одежды в Петербурге

В Северной столице правоохранительные органы смогли найти подозреваемого в ограблении магазина в начале февраля. Нарушителем оказался уроженец одного из среднеазиатских государств.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу, 20-летний мигрант приехал в Петербург для поиска работы, однако сейчас его патент просрочен, а временная регистрация является фиктивной. Мужчину задержали по ранее возбужденному уголовному делу.

По версии следствия, злоумышленники 6 февраля вынесли из магазина женской одежды в торговом комплексе на Заневском проспекте вещи на сумму 60 тыс. рублей, а затем скрылись с места преступления.

На данный момент удалось найти только одного подозреваемого. Полиция занимается поисками остальных нарушителей и места сбора украденных вещей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что в Петербурге завели дело за стрельбу с пневмата по витрине магазина.