В Красногвардейском районе мошенники обманули пенсионерку на 463 тысячи рублей

Во вторник, 16 февраля, мошенники обманули пенсионерку из Красногвардейского района.

Как стало известно gazeta.spb.ru, пожилая женщина обратилась в полицию и рассказала о том, что перевела мошенникам сумму в размере 463 тыс. рублей.

По ее словам, ей позвонил некий Николай, он сказал, что является сотрудником службы безопасности Сбербанка. Злоумышленник убедил доверчивую пенсионерку в том, что с ее счётом происходит что-то неладное и, чтобы обезопаситься от мошенников, ей необходимо перевести деньги на другой счёт.

Пожилая женщина поверила и перевела на неизвестный счёт, который указал мужчина, все свои сбережения – 463 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело. Поисками злоумышленника занята полиция.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что 15 января с нескольких телефонов ей позвонила женщина, представившаяся сотрудником банка, и сообщила, что со сберегательных счетов клиентки якобы пытаются списать деньги, поэтому для обеспечения безопасности пенсионерке лучше снять средства и перевести на счета, указанные «сотрудницей банка».