В Петербурге злоумышленники решили не покупать телефон с рук, а избить женщину и забрать гаджет

В Северной столице полицейские смогли задержать злоумышленников, которые напали на женщину у ресторана быстрого питания.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу, инцидент случился накануне днем, 16 февраля, возле заведения общепита на Комендантской площади. Неизвестные напали на женщину и в ходе драки забрали мобильный телефон.

Отмечается, что с незнакомцами женщина встретилась для продажи украденного телефона. В итоге, продажа не удалась и пострадавшую доставили в больницу. Нарушителей задержали правоохранительные органы.

Подозреваются безработные 23-летний мужчина и его 32-летняя знакомая. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Пострадавшая госпитализирована с травмами. Ее состояние к данному часу уточняется.

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