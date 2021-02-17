Коронавирус унес жизни еще 37 человек в Петербурге

В Петербурге за сутки зафиксировано 1 103 случая заражения коронавирусом. Подробности сообщили в оперативный штаб по борьбе с заболеванием.

За минувшие сутки выздоровел 2 882 пациент. Жертвами коронавируса стали 37 человек. Число погибших в Петербурге достигло 10 597 человек.

С начала пандемии в России выявлен 4 112 151 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 81 446 летальных исходов, выздоровело 3 642 582 пациента.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге пандемия коронавируса, судя по всему, отступает, ситуация стабилизируется. Такие новости, впрочем, пока не вселяют серьезных надежд во владельцев заведений общепита, которые ждут новой волны и ограничений. Да и старые ограничения город не спешит снимать полностью.