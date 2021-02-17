Коронавирус в Петербурге: в городе – тренд на снижение заболеваемости, но общепит ждет третьей волны

За время пандемии в Петербурге коронавирусом переболели более 300 тысяч человек. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

За время пандемии в Петербурге коронавирусом переболели более 300 тысяч человек. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В Петербурге пандемия коронавируса, судя по всему, отступает, ситуация стабилизируется. Такие новости, впрочем, пока не вселяют серьезных надежд во владельцев заведений общепита, которые ждут новой волны и ограничений. Да и старые ограничения город не спешит снимать полностью.

За последние сутки, по последним данным на 17 февраля, обследование на коронавирус в Петербурге прошли почти 19 тысяч человек.

При этом за 24 часа по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом, поступило более 5,8 тыс. вызовов.

В Петербурге также продолжают регистрироваться волонтеры. Так, с 5 октября на портале «Мы вместе» заявки подали более 1,3 тыс. петербуржцев.

Отметим, что в настоящее время в Петербурге – более 72 тысяч активных случаев заболевания коронавирусом. За все время в городе от COVID-19 скончались более десяти тысяч человек.

Ранее вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев констатировал: в Петербурге наблюдается устойчивый тренд на снижение заболеваемости коронавирусом. Так, за неделю общая заболеваемость упала почти на 22%. При этом госпитализаций стало меньше на 14,5%. Свободно почти 40% коек.

Тем не менее, петербургские власти пока не спешат полностью отменять ограничения. Об этом сообщал губернатор Петербурга Александр Беглов.

Скорого снятия всех ограничений не ждут и петербургские рестораторы. В разговоре с Gazeta.SPb совладелец SkyRest Group Александр Затуливетров отметил: бизнес ждет наступления третьей волны коронавируса. Впрочем, даже если новых ограничений не введут, отрасли потребуется около двух лет, чтобы прийти в себя после пандемии.