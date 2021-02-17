В России выявили 12 828 новых случаев COVID-19. Это минимум с 9 октября

В России выявили 12 828 новых случаев COVID-19. Это минимум с 9 октября
В России подтвердили новые случаи коронавируса. Фото: unsplash

Суточный прирост заболеваемости коронавирусом в России оказался минимальным с начала октября. За сутки в стране ковид подтвердили еще у 12 828 человек.

Об этом стало известно сегодня, 17 февраля. Как сообщил оперативный штаб, этот показатель стал минимальным с 9 октября, когда в России заболели 12 126 человек. При этом меньше 13 тысяч случаев COVID-19 в последний раз было 10 октября — тогда коронавирус нашли у 12 846 человек.

За минувшие сутки новые случаи коронавируса нашли во всех российских регионах. Более 10% новых инфицированных переносят болезнь без симптомов.

Больше всего новых случаев нашли в Москве — 1282 человек, в Петербурге — 1103, Подмосковье — 470.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что коронавирус унес жизни еще 37 человек в Петербурге.

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