Трое детей по неизвестной причине потеряли сознание в одной из школ Благовещенска

Трое учеников гимназии по неизвестной причине потеряли сознание в Благовещенске. Об этом сообщил мэр города Олег Имамеев.

Инцидент произошел в гимназии на улице Фрунзе, 71.

«По неизвестной пока причине трое детей потеряли сознание», — написал он в своем Telegram- канале.

На месте работают сотрудники администрации. На место происшествия прибыли экстренные службы, в обстоятельствах разбираются правоохранительные органы. Причина произошедшего выясняется. Проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в январе текущего года в петербургские больницы дети с коронавирусом и подозрением на него стали попадать на 60 процентов меньше, чем в декабре прошлого года, следует из данных межведомственного городского координационного совета по борьбе с эпидемией.