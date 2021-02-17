Названа вероятная причина потери сознания тремя школьниками в Благовещенске

Названа вероятная причина потери сознания тремя школьниками в Благовещенске
Инцидент произошел в школе. Фото: pixabay.com

Стала известна вероятная причина потери сознания тремя учениками гимназии в Благовещенске.

По предварительной информации, один из учеников распылил средство, «предназначенное для необходимой обороны с раздражающим веществом», сообщили в СК России по региону.

Сейчас проводится доследственная проверка, после которой будет принято процессуальное решение.

Трое учеников гимназии по неизвестной причине потеряли сознание в Благовещенске. Об этом сообщил мэр города Олег Имамеев. Инцидент произошел в гимназии на улице Фрунзе, 71.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в январе текущего года в петербургские больницы дети с коронавирусом и подозрением на него стали попадать на 60 процентов меньше, чем в декабре прошлого года, следует из данных межведомственного городского координационного совета по борьбе с эпидемией.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
благовещенск школа школьники


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербуржцы готовятся откапывать дачи на длинных выходных — лопат для ...
Застреливших лосей браконьеров осудили в Ленобласти
В Госдуме увеличили штрафы за незаконную агитацию на выборах
На Стачек пьяный хулиган разбил витрину в антикварном магазине
Сын Боярского рассказал о состоянии госпитализированного отца
В Петербурге суд запретил доступ к сайту с аниме
Более 24 тысяч км убрали от снега специалисты ЗСД
На сотрудника Выборгской таможни завели дело за передачу налоговой тайны