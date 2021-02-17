В Колпино завершат ремонт теплосети после аварии к поздней ночи

Коммунальные службы проводят срочный ремонт в Колпино без отключения потребителей. Специалисты заменят 6 метров изношенного трубопровода.

Об этом стало известно в среду, 17 февраля. Как сообщает пресс-служба ГУП «ТЭК СПб», работы проводятся в доме №23 на улице Ленина. Срочный ремонт понадобился после аварии из-за изношенности трубопровода. В зоне производства работ 3 многоквартирных дома, детское учреждение и школа.

«Плановое время окончания работ, согласно нормативам, – к 00:15 18 февраля, но теплоэнергетики постараются справиться как можно раньше. Суммарно по итогам работ по данному адресу будет заменено 6 метров тепловой сети», – говорится в сообщении пресс-службы.

Отметим, что на период ремонта предприятие обеспечило возможность отопления и горячего водоснабжения с обратного трубопровода.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что коммунальная авария на Севастопольской оставила без тепла почти 100 домов.