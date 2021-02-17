Союз журналистов Петербурга и Ленобласти попросили освободить здание Дома журналиста на Невском проспекте, но он отказался

Руководство Дома журналиста уведомило Союз журналистов Петербурга и Ленобласти о необходимости освободить все, кроме одного, помещения в здании Дома.

Как сообщается на сайте Союза, директор правления АНО «Санкт-Петербургский центр информационной поддержки» Михаил Иванов заявил о неправомерности ранее принятого решения о предоставлении Союзу помещений в безвозмездное пользование.

При этом договор с Союзом сроком на 10 лет был заключен в 2017 году тогдашним директором АНО Андреем Чистяковым. Действие договора могло быть прекращено только через суд, но ничего подобного за последние несколько лет не произошло.

Для решения проблемы председатель Союза журналистов СПб и ЛО Людмила Фомичева направила письмо в адрес председателя правления АНО, председателя Комитета по печати и взаимодействию со СМИ Петербурга Владимира Рябовола. В нем говорится, что «Союз журналистов оставляет за собой право пользования помещениями, предоставленное по договору от 2017 года, вплоть до решения вопроса в судебном порядке».

Союз журналистов Петербурга и Ленобласти располагался в Доме журналиста на Невском проспекте с 1975 года с перерывами на реставрацию здания, говорится в сообщении. Союз просят освободить помещения до 24 февраля 2021 года.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Союз журналистов в Петербурге пожаловался в МВД после задержаний сотрудников СМИ.