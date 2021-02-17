Морозы до -35 градусов надвигаются на Ленобласть

Ближайшей ночью в Ленинградской области ожидаются аномально сильные морозы. Местами в регионе похолодает до минус 35 градусов.

Главное управление МЧС по Ленобласти сообщило, что в четверг, 18 февраля, в регионе установится переменная облачность. Преимущественно будет без осадков, но в прибрежных районах может пройти изморось.

В ночь на 18 число температура воздуха в 47 регионе упадет до -24…-29 градусов. В отдельных районах похолодает до -30…-35 градусов. Днем прогнозируется от -13 до -18 градусов.

Ветер будет умеренным, скорость порывов составит от двух до семи метров в секунду. Атмосферное давление особо не изменится.

Водителей также предупредили о гололедице на дорогах.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что синоптики прогнозируют возвращение морозов в Петербург.