Петербуржцев предупредили о похолодании до минус 20 градусов

Зимняя погода продолжает испытывать горожан на прочность.

В Санкт-Петербурге в четверг, 18 февраля, резко похолодает. Об этом сообщили в ФГБУ «Северо-Западное УГМС». Синоптики отмечают, что температура воздуха может опуститься до минус 20 градусов или даже ниже. В связи с этим на дорогах ожидается гололедица. Сотрудники МЧС просят водителей соблюдать скоростной режим и быть внимательнее, а пешеход призывают к осторожности.

Напоминаем, что холода также не спешат покидать Ленинградскую область – в некоторых районах там даже холоднее, чем в Петербурге. Так, столбик термометра в ближайшие дни будет опускаться ниже минус 25 градусов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что жителей Центральной России ожидает аномально холодная погода. Температура воздуха существенно упадет ниже нормы в Москве и других регионах Центральной России. Аномальный холод продержится в течение рабочей недели.