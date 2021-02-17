В Петербурге мужчину, который случайно убил партнершу во время секса, простили

Уголовное дело было прекращено, так как стороны примирились.

В Санкт-Петербурге сегодня, 17 февраля, было прекращено уголовное дело в отношении мужчины, который во время секса случайно убил партнершу. Все дело в примирении сторон. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

Все случилось летом 2020 года в коммунальной квартире на набережной реки Фонтанка. Во время любовных утех 38-летний мужчина несколько раз ударил 55-летнюю партнершу скалкой. В результате гражданка получила травмы, несовместимые с жизнью, она умерла на месте инцидента. Отмечается, что мужчина убил женщину по неосторожности.

Подозреваемый в убийстве признал вину и раскаялся. Дочь погибшей простила мужчину и не захотела добиваться для него реального срока.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что более 20 лет проведет в колонии петербуржец за убийство с хищением 550 тысяч рублей.