В Петербурге полный цикл вакцинации прошли более 42 тысяч человек

В Петербурге полный цикл вакцинации прошли более 42 тысяч человек
Переболевшим коронавирусом в первую волну вакцинация показана в первую очередь, считает врач. Фото: unsplash

Власти отмечают рост интереса к прививке от коронавируса среди горожан.

В Санкт-Петербурге продолжается массовая вакцинация от коронавируса. Согласно данным, предоставленным Межведомственным координационным советом официальной справки, за весь период уколы сделали 178 тысяч человек. Из них 42,4 тысяч граждан полностью закончили цикл и теперь инфекция им не страшна.

Известно, что с каждым днем количество желающих сделать прививку растет. За последние сутки привили 9,5 тысяч человек. В поликлиниках на данный момент есть более 102 тысяч комплектов вакцины.

В настоящее время для петербуржцев открыто 123 пункта вакцинации. 104 из них городские, два — федеральные, 17 — частные. Кроме того, вакцинацию проводят три выездные бригады.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербург завезли еще 48 400 доз вакцины от коронавируса.

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