Россиянам посоветовали откапывать машины сразу после снегопадов

Россиянам посоветовали откапывать машины сразу после снегопадов
Снег на КАД. Фото: vk.com/spb_today

Эксперты отметили, что не стоит ждать, пока снег и лед сами растают.

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин рассказал, почему нужно откапывать машину сразу после сильных снегопадов. Об этом он заявил в интервью радио Sputnik.

Эксперт объяснил, что снежный покров имеет свойства затвердевать со временем. Если из-за снега машину в какой-то момент не будет видно, то ее запросто могут повредить другие автомобили.

«Если сейчас можно к машине пробиться легкой лопатой, то потом придется применять гораздо более тяжелый инструмент»,

– пояснил Шапарин.

Сначала стоит очистить от снега периметр автомобиля, а потом убрать его со стекла. После также нужно обратиться на мойку, где чисткой займутся профессионалы. Если делать все самому, то можно поцарапать машину.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти десятки машин убирают улицы от ночного снегопада.

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