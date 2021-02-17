В Петербурге урезали планы по вакцинации

Нужно привить как можно больше горожан. Фото: pixabay.com

Нужно привить как можно больше горожан. Фото: pixabay.com

Новые показатели меньше почти в три раза, о чем говорится в региональном проекте.

Директор городского центра медицинской профилактики Дмитрий Ченцов рассказал, что в городе урезали планы по вакцинации почти в три раза. Он сослался на региональный проект «Вакцинация», в котором указано, что власти хотят привить от коронавируса 1,2 миллиона горожан. Об этом пишет «Фонтанка».

Эксперт отметил, что указанная цифра меньше той, о которой говорили до этого. Смольный планировал привить 3,5 миллиона петербуржцев. Ожидается, что больше миллиона людей смогут получить препарат в течение полугода.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что разработчики «Спутника V» ждут одобрения вакцины в ЕС. Эксперты должны убедиться в безопасности и эффективности препарата.