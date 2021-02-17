Участников «Дома-2» призвали освободить съемочную площадку

Участников &#171;Дома-2&#187; призвали освободить съемочную площадку
"Дом-2" могут возобновить. Фото: Скриншот: YouTube/ДОМ-2

На выселение им дали всего сутки.

Участников «Дома-2» попросили собрать вещи и освободить съемочную площадку. Новое жилище им нужно найти до 18 февраля – такой новостью с ребятами поделились на очередном собрании. Об этом сообщает Telegram-канал Super.ru.

Напоминаем, что о закрытии «Дома-2» стало известно 18 декабря 2020 года. На ТНТ отметили, что шоу мало кто смотрит, а многие рекламодатели не хотят сотрудничать с проектом. Ожидалось, что права на проект выкупит телеканал СТС Love, но пока что стороны не могут договориться о цене.

Таким образом, съемки до сих пор не возобновились, хотя зрители ждали возвращение проекта в середине февраля.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что названы изменения и ведущие проекта «Дом-2» после перехода на СТС Love.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
дом-2 съемки тнт


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Колпино починили трубопровод и в дома вернулось отопление
Юный дзюдоист умер после того, как отказался поддаваться сопернику
Участников «Дома-2» призвали освободить съемочную площадку
В Японии выбросят часть доз вакцины Pfizer
Нагиев не понимает, почему Крида сделали наставником в «Голосе»
В Финляндии нашли новый штамм коронавируса
В Черногорию доставили первую партию российской вакцины от коронавируса
В Петербурге урезали планы по вакцинации