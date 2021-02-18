На Русановской местные жители самостоятельно тушили автомобиль

Автомобиль уже удалось потушить. Фото: скриншот ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Автомобиль уже удалось потушить. Фото: скриншот ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Спасатели приехали, когда вся работала была уже проделана за них.

На Русановской улице этой ночью, 18 февраля, произошел пожар на одной из парковок. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось у дома 17 корпус 4. Там по непонятной причине загорелся автомобиль. Тушить его бросились местные жители, которым удалось справиться с огнем за считанные минуты. Спасатели, прибывшие на место, смогли лишь оценить результаты проделанной работы.

Информация о пострадавших не поступала. Остается надеяться, что никто не травмирован.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге случилась серьезная авария с участием каршеринга. Движение трамваев приостановлено из-за инцидента.