Ивлеева рассказала о самой дорогой покупке

Блогер приобрела автомобиль за 23 миллиона рублей.

Телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева рассказала о своей самой дорогой покупке. Она заявила, что летом 2020 года купила серый матовый суперкар Lamborghini Aventador, который стоит звезде 23 миллиона рублей. Такой новостью Ивлеева поделилась в Instagram-аккаунте.

Телеведущая подчеркнула, что речь идет о покупке для себя. Напоминаем, что Ивлеева почти сразу поделилась с поклонниками новостью о дорогом приобретении. Она отмечала, что со студенчества мечтала о суперкаре, и как только у Ивлеева появилась возможность купить машину, она исполнила заветное желание.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Ивлеева отреагировала на слухи о беременности от Элджея. Источником слухов стал некий знакомый пары, который поделился своими наблюдениями.