Лещенко заступился за Бузову, которая хочет исполнить гимн России на Олимпиаде

Артист допускает, что телеведущая может быть хороша как классическая певица.

Народный артист Лев Лещенко прокомментировал желание певицы Ольгой Бузовой исполнить гимн России на крупном мероприятии. Он считает, что не видит в этом ничего плохого, пишет «Собеседник».

Лещенко считает, что Бузова вполне может оказаться хорошей классической певицей. Он будет рад, если у артистки получится продемонстрировать хорошие вокальные данные.

«Гимн России в исполнении Ольги Бузовой я никогда не слышал. Если бы я видел продукт, то сказал бы, стоит ей это делать или нет. А так говорить можно о чем угодно, и мечтать о чем угодно»,

— пояснил Лещенко.

Напоминаем, что о своей мечте Бузова рассказала в социальных сетях. Даже ее поклонники не поддержали ее, отметив, что для исполнения гимна нужно быть очень талантливым.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Дава обошел Бузову в списке влиятельности в Instagram.