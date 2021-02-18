В Петербурге продолжает расти спрос на автомобили с пробегом

В Петербурге продолжает расти спрос на автомобили с пробегом
В Петербурге снизилось предложение по продаже б/у автомобилей в январе-феврале 2021 года. Фото: unsplash

Спрос на автомобили с пробегом в Петербурге в начале 2021 года вырос на 2% по сравнению с концом прошлого года и на 27% по сравнению с началом прошлого года.

По данным «Авито Авто», средняя стоимость автомобилей на вторичном рынке в Северной столице так же растет. За год она выросла почти на 34%, а за несколько месяцев — на 8,7%. Сейчас автомобиль с пробегом в среднем стоит порядка 608 тысяч рублей.

В то же время в Петербурге снизилось предложение по продаже б/у автомобилей в январе-феврале 2021 года. По сравнению с декабрем оно упало на 9,7%.

Эксперты объяснили повышенный интерес к автомобилям с пробегом дефицитом новых автомобилей в автосалонах, а также валютных колебаний и роста цен на новые автомобили. В ближайшее время спрос на вторичном авторынке продолжит рост.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что МВД обозначило обязательные требования к авто при техосмотре.

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